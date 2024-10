Apple: iFixit ha smontato gli AirPods 4

Dopo aver effettuato il teardown dei nuovi iPhone 16 in variante base e Pro, iFixit torna a smontare i più recenti dispositivi Apple, questa volta concentrandosi sugli AirPods 4. Quel che ne emerge, però, non è molto incoraggiante per chi auspicava in una maggiore riparabilità dei prodotti. Il punteggio di riparabilità rimane infatti molto basso, per cui gli auricolari del colosso di Cupertino continuano a essere dispositivi “usa e getta” da questo punto di vista, nonostante la loro eccellente qualità costruttiva

AirPods 4: riparabilità pari a 0 su 10

Andando più in dettaglio, dallo smontaggio effettuato da iFixit si appende che gli AirPods 4 sono praticamente identici ai precedenti AirPods 3 dal punto di vista della struttura interna. Si tratta di un dettaglio di particolare rilievo, in quanto porta a un punteggio di riparabilità pessimo pari a 0 su 10.

Tra i maggiori problemi riscontrati c’è l’impossibilità di sostituire facilmente la batteria, un aspetto che altri produttori come Samsung e Sony hanno invece provveduto a risolvere con le loro cuffie e gli auricolari.

Una piccola differenza tra gli AirPods 4 e il modello con cancellazione attiva del rumore è la presenza di un solo microfono esterno nel modello base, ma per il resto sono identici a livello hardware.

iFixit ha eseguito anche lo smontaggi del nuovo modello di AirPods Max con porta USB-C e pure in questo caso non è presente praticamente alcun cambiamento rispetto al modello originale del 2020, eccezion fata per la porta di ricarica che passa dal connettore Lightning al più universale USB-C.

L’ingresso nei padiglioni resta abbastanza complicato e non esistono ancora manuali o pezzi di ricambio ufficiali, il che rende difficoltoso qualsiasi intervento di riparazione si intenda attuare.

Anche per gli AirPods Max la squadra di iFixit ha assegnato un punteggio di riparabilità abbastanza basso pari a 6 su 10, restando immutato rispetto alla generazione precedente.