Apple: il campanello smart avrà il MagSafe

Un report risalente allo scorso anno ha rivelato che Apple intende addentrarsi profondamente nel mercato della smart home con il lancio di un campanello smart, progettato per competere con prodotti di marchi come Ring e Nest. A tal proposito, nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli, in base a cui il dispositivo in questione dovrebbe essere dotato di MagSafe.

Apple: campanello smart con supporto MagSafe

Il dispositivo si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma iniziano comunque a trapelare i primi dettagli tecnici. Secondo un post condiviso su X dal noto leaker Kosutami, infatti, il campanello smart del colosso di Cupertino sarebbe dotato di un sistema di ricarica magnetica, anche se il suo scopo esatto resta un mistero. Volendo avanzare qualche ipotesi sensata, l’idea di un MagSafe per un videocitofono potrebbe rendere più comoda la ricarica, eliminando la necessità di batterie sostituibili o complessi cablaggi.

Dai primi dettagli trapelati, il campanello smart di Apple potrebbe integrare il Face ID per riconoscere chi si trova alla porta e sbloccare automaticamente le serrature compatibili con HomeKit.

Inoltre, in base a un precedente report di Mark Gurman, Apple starebbe valutando una partnership con produttori di serrature intelligenti per creare un ecosistema completo, invece di offrire un pacchetto all-in-one come fanno alcuni competitor. Ciò consentirebbe agli utenti di integrare il nuovo device Apple con i sistemi HomeKit esistenti.

Per quel che concerne il debutto sul mercato, invece, sarà necessario attendere ancora. Secondo Gurman, infatti, il campanello smart di Apple non sarà disponibile prima della fine del 2026.