Apple: il chip M3 Ultra non è più veloce dell'M4 Max

Questa settimana, Apple ha tolto i veli al nuovo Mac Studio che porta in dote il chip M3 Ultra, dichiarando che si tratta del processore più performante che abbia mai creato. Il risultato di un primo benchmark eseguito con Geekbench 6 sembra però non confermare la cosa. In realtà, infatti, non è più veloce del chip M4 Max.

Apple: il chip M3 Ultra non è il più veloce mai creato

Andando maggiormente in dettaglio, nel singolo risultato, il chip M3 Ultra a 32 core ha raggiunto un punteggio CPU multi-core di 27.749, il che lo rende circa l’8% più veloce del chip M4 Max a 16 core che in precedenza deteneva il record di prestazioni. Il risultato rivela anche che il chip M3 Ultra è fino al 30% più veloce del chip M2 Ultra a 24-core. Il chip M4 Max, però, supera il chip M3 Ultra in termini di prestazioni della CPU single-core di quasi il 20%, secondo il risultato.

Chiaramente si tratta solo di un primo test e sono attesi ulteriori risultati per vedere se questi punteggi sono accurati, in quanto sembrano essere nettamente inferiori rispetto a quanto previsto. Infatti, Apple ha pubblicizzato il chip M3 Ultra come fino a 1,5 volte più veloce del chip M2 Ultra, il che sta a significare che l’aumento del 30% sopra menzionato dovrebbe apparentemente essere più vicino al 50%. Il colosso di Cupertino, però, non ha mai detto come le prestazioni del chip M3 Ultra si confrontino con il chip M4 Max.

Ovviamente occorre tenere presente che le prestazioni nel “mondo reale” possono variare, ma gli strumenti di benchmark come Geekbench 6 forniscono una base utile per i confronti.