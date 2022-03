Apple: il Mac Studio con M1 Ultra pesa di più

Il Mac Studio, il nuovo computer che Apple ha presentato durante il keynote dell’8 marzo, che va a proporsi come soluzione ibrida tra il Mac mini e il Mac Pro e che risulta desinato ai professionisti, ha una peculiarità che non è assolutamente passata inosservata agli occhi di chi ne ha consultato la scheda tecnica: il modello dotato del potentissimo chipset M1 Ultra pesa quasi 1 chilo in più rispetto a quello equipaggiato con il meno prestante (si fa per dire!) M1 Max.

Mac Studio: con M1 Ultra pesa quasi 1 chilo in più, ecco perché

Ma perché c’è questa sostanziale differenza di peso? A rispondere ci ha pensato Apple stessa: in conseguenza delle prestazioni più elevate di M1 Ultra, l’azienda ha dovuto curare maggiormente il sistema di raffreddamento affinché in condizioni di utilizzo particolarmente impegnative il computer riuscisse a tenere a bada le temperature.

Per fare ciò, Apple ha usato una struttura in rame, che gode di una maggiore conducibilità termica (390 W/m*K) rispetto al consueto alluminio (290 W/m*K), per cui riesce a dissipare più calore a parità di superficie, ma ha lo svantaggio di disporre di una densità di oltre tre volte maggiore, ovvero 8,93 contro 2,75 grammi per centimetro cubo. Il gruppo di Cupertino ha quindi scelto di raffreddare il Mac mini con M1 Ultra e con M1 Max con i medesimi componenti, ma ne ha variato la composizione.

Inizialmente, invece, si era ipotizzato che la differenza di peso tra le due versioni di Mac Studio fosse dovuta all’alimentatore, che nel caso del computer con M1 Ultra si riteneva fosse più potente, ingombrante e pesante per offrire un quantitativo di energia più elevato. In realtà, però, gli alimentatori di entrambi i Mac Studio sono identici in tutto e per tutto.