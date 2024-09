Apple: il modem 5G dovrebbe arrivare nel 2025

Sulla falsariga delle previsioni dello scorso mese fatte da Mark Gurman, secondo quanto ora riferito dall’analista Ming-Chi Kuo, il tanto chiacchierato modem 5G progettato internamente e interamente da Apple potrebbe finalmente vedere la luce nel 2025. Kuo stima che le spedizioni del chip raggiungeranno tra i 35 e i 40 milioni di unità nel 2025, con una crescita rapida fino a 90-110 milioni nel 2026 e 160-180 milioni nel 2027.

Apple: modem 5G progettato internamente nel 2025

Andando più in dettaglio, due modelli di iPhone con il modem 5G di Apple dovrebbero venire immessi sul mercato nel 2025, tra cui anche il nuovo iPhone SE di quarta generazione nel primo trimestre e un iPhone 17 ultrasottile nel terzo trimestre. Da tenere presente che tutti gli iPhone attualmente in commercio utilizzano il modem Qualcomm, ma il colosso di Cupertino sta pianificando una transizione graduale verso i suoi chip.

È bene precisare che recentemente il gruppo capitanato da Tim Cook ha esteso fino al 2026 l’accordo con Qualcomm per la fornitura di modem 5G, ma la strategia a lungo termine è quella di cercare di ridurre la dipendenza dal fornitore, in special modo dopo la causa legale tra le due aziende per presunte pratiche anticoncorrenziali e controversie sui pagamenti delle royalty. Le due società hanno poi risolto la causa nel 2019.

In merito ai possibili vantaggi per i consumatori che potrebbero derivare dall’adozione di un modem 5G interamente prodotto dal colosso di Cupertino, al momento non vi sono informazioni e non è pertanto chiaro se possano effettivamente essercene rispetto a quanto già offerto da Qualcomm o meno.