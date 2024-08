Modem Apple per gli iPhone 17 nel 2025?

Da anni circolano indiscrezioni sul modem 5G di Apple. In base alle informazioni ricevute da Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino dovrebbe finalmente integrare il chip custom negli iPhone 17 che verranno annunciati nel 2025. Ciò avverrà però in modo graduale, in quanto i modem Snapdragon di Qualcomm sono insostituibili allo stato attuale.

Possibile chip “all-in-one”

Il team di Apple che progetta i chip ha ottenuto importanti risultati con le serie A e M per iPhone e Mac, sia in termini di prestazioni che di consumi. Gli ingegneri hanno anche fornito il loro aiuto per migliorare i componenti di terze parti, come display e batterie. Nonostante le elevate competenze, l’azienda di Cupertino non ha ancora sviluppato un modem 5G.

Fino al 2011 è stato utilizzato un modem di Infineon Technology prima di scegliere i chip di Qualcomm. Tra il 2016 e l’inizio del 2020, Apple ha usato i modem di Intel. Nel 2019 ha acquisito proprio il business di Intel legato alla produzione dei modem, ma all’interno degli iPhone ci sono ancora i chip di Qualcomm. La partnership con l’azienda californiana è stata recentemente estesa fino al 2027.

Contrariamente a quanto ipotizzato, Apple non ha abbandonato lo sviluppo di un modem 5G (avviato nel 2018). È molto difficile realizzare un chip superiore a quelli di Qualcomm, ma il lancio ufficiale potrebbe avvenire nel 2025. Secondo Gurman, il nuovo modem verrà integrato in alcuni iPhone 17.

La transizione sarà graduale. Apple deve rispettare il contratto sottoscritto con Qualcomm fino a marzo 2027. In ogni caso dovrà pagare le royalties per l’uso di alcune tecnologie wireless di Qualcomm. L’obiettivo finale è integrare connettività 5G, Bluetooth e WiFi in un singolo chip o addirittura nel SoC principale, accanto a CPU, GPU e NPU.