Apple: il primo pieghevole non sarà un iPhone

Il fatto che Apple sia intenzionata a rendere disponibile sul mercato un proprio dispositivo pieghevole è cosa praticamente da dare per certa. Non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale da parte dell’azienda, sia ben chiaro, ma le innumerevoli indiscrezioni che si susseguono ormai da mesi e mesi non lasciano spazio a molti dubbi. Contrariamente alle previsioni fatte sino ad ora, però, il primo modello fold della “mela morsicata” potrebbe non essere un iPhone.

Apple: il primo pieghevole sarà un tablet o un notebook

Citando fonti della catena di fornitura taiwanese, DigiTimes riferisce infatti che il primo pieghevole di Apple è in sviluppo da almeno cinque anni e che il primo foldable della “mela morsicata”, che non verrà lanciato prima del 2025, non sarà un iPhone, ma un dispositivo di dimensioni maggiori. Più precisamente, il primo dispositivo pieghevole del gruppo capitanato da Tim Cook sarà un tablet o un notebook.

Viene altresì fatto sapere che Apple si sta concentrando maggiormente sulla progettazione sul dispositivo e non sui piani per la produzione di massa. Il principale cruccio di Apple sarebbe lo sviluppo di un pannello che soddisfi le sue esigenze di altissima qualità.

Viene altresì fatto presente che la sospensione del colosso di Cupertino dello sviluppo dei display pieghevoli da parte di Samsung e la riorganizzazione interna per spostare gli ingegneri di Apple Vision Pro sul progetto dedicato ai foldable non sono mosse contraddittorie, visto e considerando che l’azienda è solita dare la massima priorità alla qualità.

DigiTimes chiarisce pure che Apple non ha sospeso il lavoro sui dispositivi pieghevoli, anzi con ogni probabilità sono stati strutturati più dipartimenti responsabili di diverse linee di prodotti appartenenti alla suddetta categoria.