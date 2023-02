Apple: il visore aiuterà la persone con problemi di vista

Il primo visore AR/VR di Apple, che stando alle più recenti indiscrezioni verrà annunciato a giugno di quest’anno in occasione della WWDC, potrebbe essere ancora più rivoluzionario di quanto già discusso, in quanto dotato di funzioni concepite specificamente per aiutare persone con problemi agli occhi.

Apple: visore con funzioni di accessibilità per chi ha problemi di vista

A rendere nota l’informazione in questione è stato Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima edizione della newsletter “Power On”, nella quale ha per l’appunto discusso delle possibili funzionalità per l’accessibilità del visore del gruppo di Cupertino.

Da tenere presente che attualmente non sono disponibili molte informazioni su tutte quelle che saranno le feature del visore, ma l’accessibilità è sempre stata un’area di grande interesse per l’azienda della “mela morsicata”. Apple, infatti, mira a rendere i propri dispositivi utilizzabili da tutti e iPhone, iPad e Mac sono già dotati di una vasta gamma di impostazioni ad hoc.

Considerando, dunque, che secondo svariati rumors il primo modello del visore AR/VR che Apple lancerà sul mercato dovrebbe essere dotato di una dozzina di telecamere, la maggior parte di esse dovrebbero venire sfruttate per mappare il mondo intorno all’utente, il che potrebbe consentire al visore di proiettare informazioni visive aggiuntive a coloro che hanno problemi di vista e potrebbero fornire dettagli audio a coloro che non vedono.

Non è poi da escludere che possano venire implementate funzioni pensate specificamente per aiutare le persone con malattie come la degenerazione maculare senille (AMD) che causa punti ciechi nella vista.

