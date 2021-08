Apple iMac, che tentazione: offerta SUPER su Amazon

Hai buttato da tempo gli occhi sui colori dei nuovi iMac e ci hai visto l'oggetto dei tuoi desideri? La mela della tentazione è servita: oggi su Amazon puoi averlo con 170 euro di sconto. Un'occasione unica dettata proprio dal prezzo e da un raro sconto che porta il costo degli “all in one” di Cupertino al miglior prezzo fin qui mai visto.

iMac, che occasione!

Il modello che Amazon propone è il 24″ con chip M1, edizione 2021, con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna. La tua nuova postazione di lavoro, di studio, di gioco o di intrattenimento costa, solo per poche ore e con pochissime disponibilità immediate, 1779,06 euro. Il prezzo crolla dunque improvvisamente di ben 169,94 euro rispetto ai 1949 euro di partenza, per una parentesi breve e preziosa di cui approfittare al volo. L'offerta è riservata al solo modello rosa, il cui sconto arriva al 7%. -3% per il modello blu, prezzo invariato per i modelli grigio e verde.

Ci son mele della tentazione da non cogliere e altre che invece non bisogna lasciarsi sfuggire: se stai cercando un iMac, questa è decisamente l'occasione propizia. Il prezzo era rimasto fin qui stabile rispetto alla quotazione di partenza, salvo vedere piccoli cedimenti a luglio e questa improvvisa caduta oggi. Nel momento in cui pubblichiamo, le unità disponibili si contano sulle dita di una mano. Amazon spiega che ve ne sono “ulteriori in arrivo”, ma proprio la scarsità in magazzino può regalare per poche ore questa improvvisa opportunità.

Sui nuovi iMac c'è poco da aggiungere: chi ne conosce la gamma sa la qualità del progetto e l'iconico design dei modelli (nuovamente spalmati su una incredibile varietà di tinte pastello). La vera novità è il prezzo, oggi, su Amazon. Ma è una novità esclusiva, che potranno godersi soltanto in pochi. Soltanto i più veloci.