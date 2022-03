Apple: in arrivo Studio Display Pro con mini-LED

Apple ha da poco presentato lo Studio Display, uno schermo 5K da 27 pollici pensato principalmente per essere accoppiato al nuovo e altamente performante Mac Studio, ma non solo. Sembra però che al quartier generale di Cupertino abbiano in cantiere pure una soluzione ancora più avanzata, per quanto possibile, di quella in questione. A riferirlo è il solitamente affidabile Ross Young.

Studio Display Pro: uno schermo mini-LED da 27 pollici

Stando a quanto reso noto dall’analista, sulla base delle informazioni ricavate dalla catena di approvvigionamento, Apple avrebbe iniziato la produzione di quello che verrebbe denominato come uno Studio Display Pro, ovvero uno schermo mini-LED da 27 pollici che potrebbe far capolino sul mercato già a giugno dell’anno corrente.

Il nuovo schermo andrebbe ad affiancarsi al recentissimo Studio Display, ma anche e soprattutto a rimpiazzare il Pro Display XDR che è presente già da qualche tempo nel catalogo Apple, in modo tale da avere un’unica linea di prodotti di questo genere e al fine di offrire rispetto a questo secondo monitor il doppio del numero di zone e sette volte tanto il numero di LED, andando quindi a soddisfare quella fascia d’utenza maggiormente esigente sotto questo punto di vista.

Qualora le cose dovessero andare in questo modo, si potrebbe effettivamente considerare l’ipotesi avanzata nelle scorse ore secondo cui il gruppo di Cupertino abbia deciso di non reintrodurre alcun iMac da 27 pollici sul mercato, andando a proporre una soluzione professionale di livello più o meno alto con l’accoppiata Mac Studio e Studio Display a seconda del monitor scelto.