iMac 27": Apple ha deciso di mandarlo in pensione

Terminato l’evento Apple “Peek performace” tenutosi ieri, l’azienda ha ben pensato di far diventare obsoleto, in modo silenzioso ma tutt’altro che inosservato, l’iMac 27″, rimuovendolo dai suoi store, sia quello online che quelli fisici. Il problema è che pur essendosi arricchito il catalogo del gruppo di Cupertino con nuovi dispositivi, al momento non c’è un prodotto che possa sostituire in toto il Mac in questione.

iMac 27″ è diventato obsoleto, ma manca un vero sostituito

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, il Mac 27″ è stato uno degli ultimi Mac con processori Intel. L’ultima volta è stato aggiornato nel 2020 con i processori Core di 10a generazione. Non aveva ancora ricevuto l’upgrade con i nuovi processori M1 e assieme al Mac Mini e al Mac Pro andava ad offrire un’alternativa ai chipset basati su ARM.

La cosa più simile che al momento può rimpiazzarlo, in attesa di un eventuale nuovo iMac di queste dimensioni in merito al quale non vi è però alcuna certezza, è il recentissimo Mac Studio con Studio Display 27″, tenendo però conto che per quel che concerne prezzo e prestazioni il target è molto più alto e comunque ci si ritroverebbe con una soluzione differente da un all-in-one. Per ridurre il prezzo, si potrebbe valutare l’alternativa Mac Mini in abbinamento al medesimo monitor, ma le cifre superano comunque quelle del modello base dell’iMac 27″.

Ad ogni modo, il fatto che l’iMac 27″ sia stato rimosso dagli store Apple non significa che sia improvvisamente sparito pure dai magazzini dei rivenditori terzi. Per cui, non è escluso che dopo la mossa delle scorse ore del gruppo della “mela morsicata” non possano spuntare varie e interessanti offerte di vendita riguardo la macchina in questione.