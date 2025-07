Apple: indizi dell'HomePod con display in iOS 26

Nella quarta beta di iOS 26 recentemente diffusa da Apple agli sviluppatori, è stato individuato un curioso indizio che fa riferimento a un HomePod con display, il che lascia presagire che il prodotto in questione, chiacchierato ormai da tempo immemore, potrebbe finalmente giungere sul mercato in un futuro non molto lontano, magari proprio quest’anno.

Apple: iOS 26 svela un possibile HomePod con display

Entrando maggiormente nel merito della questione, il riferimento è relativo alla capacità di mostrare informazioni come meteo e orario, suggerendo l’arrivo di un dispositivo dotato di schermo.

È stato infatti individuato un messaggio, presente in una impostazione legata alla posizione, che recita precisamente quanto segue: “Il tuo HomePod non potrà mostrarti il meteo locale, l’orario o rispondere a richieste Siri sulla tua zona.”

È specificamente l’utilizzo del termine “mostrare” che fa pensare che il gruppo capitanato da Tim Cook stia lavorando su un HomePod con schermo, internamente noto, in base a voci di corridoio pregresse, come HomePad.

Da notare che secondo le indiscrezioni circolate sino a questo momento il dispositivo, che attualmente si troverebbe già in una fase avanzata di progettazione, avrà un display simile a quello utilizzo su iPad, ma con una forma quadrata piuttosto che rettangolare. Sarà in grado di controllare tutti i device HomeKit e Matter dell’utente ed eseguirà app Apple come Meteo, Calendario, Apple Music, Foto, Apple News e altro ancora. È altresì prevista l’integrazione di Siri, che dovrebbe essere in grado di rispondere a domande similmente a come già viene fatto con l’HomePod “normale”.