Apple insegna ai figli come convincere i genitori a comprare un Mac

L’azienda di Cupertino ha pubblicato sul suo sito una presentazione PowerPoint da 81 slide chiamata “The Parent Presentation“. È pensata specificamente per aiutare studenti e ragazzi a convincere i genitori che hanno bisogno di un Mac per gli studi. È marketing puro, ma anche geniale nella sua sfacciataggine. Apple ha praticamente creato un manuale di persuasione familiare per vendere più computer.

Apple crea una presentazione da 81 slide per convincere i genitori a comprare un Mac

Le slide sono un mix di argomentazioni serie e umorismo che strappa un sorriso. La numero 7, per esempio, dice che ai ragazzi “piacerebbe portare i genitori al college, ma visto che non è possibile, vorrebbero almeno portare un Mac“. La slide 11 parla di “prove accuratamente ricercate” che dimostrano la superiorità del Mac perché è durevole, affidabile e “compatibile con il mio corso di studi“.

Il tono è volutamente ironico e autoironico. Apple sa benissimo che nessun teenager userà davvero 81 slide per convincere i genitori, ma il messaggio passa lo stesso: i Mac sono la scelta giusta per gli studenti. La presentazione è disponibile in tutti i formati possibili: PowerPoint, Google Slides e Keynote. Si può persino visualizzare online senza scaricare nulla. E su YouTube c’è un video del comico Martin Herlihy che accompagna l’iniziativa.

Dietro l’ironia c’è una competizione serissima. Nel settore educativo si giocano Chromebook economici ma limitati, PC Windows compatibili con tutto ma costosi nelle licenze, e Mac premium ma carissimi. Ogni azienda cerca il suo modo per conquistare studenti e famiglie.

Quando il marketing non sembra marketing

Apple ha scelto un approccio più creativo. Invece di bombardare i genitori con pubblicità, arma i figli con gli strumenti per fare lobbying domestico. È una strategia di marketing indiretto che punta sulla complicità generazionale.

L’operazione è brillante proprio perché non nasconde di essere marketing, anzi lo dichiara apertamente con un sorriso. Quando un’azienda è così trasparente nelle sue intenzioni commerciali, paradossalmente diventa più simpatica. Apple sta dicendo: “Sì, vogliamo vendere Mac. Sì, stiamo aiutando i vostri figli a convincervi. Ma lo facciamo in modo così divertente che non potete arrabbiarvi“.

“The Parent Presentation” è già diventata virale sui social media, condivisa più per il suo valore di intrattenimento che per quello commerciale. Apple ha creato contenuto che la gente vuole condividere volontariamente, il Santo Graal del marketing moderno…