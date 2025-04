Chromebook più potenti con i chip Snapdragon X Plus

I Chromebook con processori Arm sono pronti a fare il salto di qualità. Tutto merito di Qualcomm e dei suoi nuovi chip Snapdragon X Plus, che promettono di portare una ventata di potenza ed efficienza nel mondo dei laptop con Chrome OS.

Chromebook e Snapdragon X Plus: un’accoppiata vincente

A lanciare l’indiscrezione è il sito Chrome Unboxed, che ha scovato un messaggio di commit nel repository del progetto Chromium. Il messaggio fa riferimento all’inclusione del SoCID per il Qualcomm X1P42100, alias Snapdragon X Plus, nel codice di Chromium. Un indizio che lascia pensare a uno sviluppo attivo di Chromebook basati su questo chip.

Lo Snapdragon X Plus non è il processore di punta di Qualcomm, quel ruolo spetta allo Snapdragon “Elite” che troviamo in alcuni dei migliori laptop Windows 11 con Arm. Tuttavia, l’X Plus non ha nulla da invidiare in termini di performance AI, grazie a una NPU capace di 45 TOPS.

Finora, i Chromebook con Arm di Qualcomm non hanno brillato per potenza. L’Acer Chromebook Spin 513 del 2021, ad esempio, montava un lento Snapdragon 7c, che garantiva sì un’ottima autonomia, ma a scapito delle prestazioni. La seconda generazione del 7c ha portato qualche miglioramento, come nel Lenovo Chromebook Duet 3, ma Qualcomm ha poi deciso di non portare la terza generazione sui Chromebook.

Questa assenza ha lasciato il campo libero a MediaTek e Intel, che però non è nota per l’eccellente durata della batteria dei suoi chip. L’arrivo dei processori Snapdragon X Plus potrebbe quindi rimescolare le carte e offrire ai Chromebook un’opzione più equilibrata tra potenza e autonomia.

Un futuro roseo per i Chromebook Arm

Il futuro dei Chromebook con processori Arm sembra promettente. Con Qualcomm che punta sui suoi chip X Plus, possiamo aspettarci una nuova generazione di PC portatili con Chrome OS più scattanti e longevi. Di sicuro non saranno dei mostri di potenza come i top di gamma Windows, ma per molti utenti potrebbero essere il giusto compromesso tra prestazioni e portabilità.