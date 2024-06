Apple Intelligence: Steve Wozniak esprime cauto ottimismo

Steve Wozniak, il co-fondatore di Apple, ha detto la sua su Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale del colosso di Cupertino che è stato annunciato durante la WWDC 2024 di inizio settimana, esperimento cauto ottimismo.

Apple Intelligence: Steve Wozniak ha detto la sua

Nel corso di una recente intervista con Bloomberg, visibile di seguito, Steve Wozniak ha infatti riferito di essere rimasto impressionato dalle demo presentate da Apple, ma ha pure sottolineato che presentazioni del genere sono sempre molto attraenti e che un vero giudizio potrà essere espresso quando il tutto verrà effettivamente consegnato tra le mani degli utenti.

“Le demo sono sempre belle, ma voglio vedere come funzionano queste nuove funzionalità quando le avrò sul mio telefono e con i miei dati. E questo non accadrà per un po’”, ha dichiarato Wozniak.

Il co-fondatore della “mela morsicata” ha quindi invitato gli utenti a non farsi prendere dall’entusiasmo del momento, invitandoli ad aspettare di provare personalmente quanto proposto Apple Intelligence per capire se sia effettivamente in grado di soddisfare le esigenze personal.

Da tenere presente che al momento Apple Intelligence non è ancora disponibile al pubblico e nemmeno gli sviluppatori registrati possono accedervi. Si può provare solamente iOS 18, il nuovo sistema operativo per iPhone, ma la funzione di intelligenza artificiale non è ancora inclusa e non lo sarà neppure quando la piattaforma verrà distribuita su larga scala. Apple, infatti ha dichiarato che il rilascio della sua AI è previsto per la fine dell’anno, per cui sarà necessario attendere ancora un po’ prima che possa diventare qualcosa di concreto.