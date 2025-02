Apple Invites è la nuova app per creare inviti

Apple Invites è una nuova app per iPhone che permette di creare inviti personalizzati per riunire familiari e amici in ogni occasione. Occorre però un abbonamento al servizio iCloud+. Gli altri utenti possono rispondere agli inviti anche senza abbonamento, iPhone e account Apple. Oltre che tramite app per iOS è possibile accedere da web.

Funzionalità di Apple Invites

Apple Invites (Inviti di Apple in italiano) può utilizzare le foto presenti sullo smartphone o una serie di sfondi che rappresentano diverse occasioni ed eventi a tema. Grazie all’integrazione con Apple Maps e Weather, l’app aggiungerà automaticamente informazioni stradali e previsioni meteo. Ovviamente ci sono varie opzioni di personalizzazione, come il tipo di carattere.

È possibile invitare altre persone con un link tramite qualsiasi servizio di messaggistica. Le persone invitate possono rispondere attraverso l’app per iPhone o sul web da qualsiasi dispositivo. L’utente può inoltre comunicare notizie dell’ultimo minuto aggiungendo un messaggio all’evento.

Non c’è limite al numero di inviti, ma è possibile invitare un massimo di 100 persone. I partecipanti possono aggiungere foto e video ad un album condiviso per preservare i ricordi e rivivere l’evento. Le playlist collaborative consentono invece agli abbonati Apple Music di creare una colonna sonora per l’evento, accessibile direttamente da Apple Invites.

L’app può essere installata su tutti gli iPhone con almeno iOS 18. Gli utenti con iPhone che supportano Apple Intelligence possono anche sfruttare la funzionalità Image Playground (serve iOS 18.2) per generare immagini tramite intelligenza artificiale.