Apple: iOS 17.3 in arrivo la prossima settimana

Ad inizio mese, Apple ha rilasciato la terza beta per sviluppatori di iOS 17.3, ma ora è noto che la versione definitiva del nuovo sistema operativo verrà resa disponibile la prossima settimana, quella che inizierà il 22 gennaio. Unitamente ad iOS 17.3, quasi sicuramente verrà reso disponibile anche watchOS 17.3.

Apple: iOS 17.3 e watchOS 17.3 arrivano la prossima settimana

A renderlo noto è stata Apple stessa, seppur tra le righe, in una nota presente nella pagina Web relativa al lancio dello sfondo Unity Bloom per iPhone e iPad, il quale necessita la presenza di iOS 17.3 sul dispositivo.

Tra le più importanti novità che iOS 17.3 porta in dote vi è la funzione protezione del dispositivo rubato, la quale aggiunge un ulteriore livello di sicurezza quando l’iPhone è lontano da posizioni conosciute. Quando questa funzione è abilitata, l’utente deve eseguire l’autenticazione biometrica per effettuare specifiche operazioni, come ad esempio accedere alle password nel portachiavi iCloud, disabilitare la modalità smarrito o cancellare tutti i dati.

Inoltre, ritorna la possibilità di creare playlist collaborative su Apple Music, una funzione che consente agli abbonati al servizio di streaming musicale del colosso di Cupertino di creare playlist condivise con amici e familiari.

Vale altresì la pena tenere a mente che iOS 17.3 introduce i crediti completi di interpreti e compositori per le canzoni in Apple Music e correzioni per i video HDR che erano sovraesposti.

È altresì lecito aspettarsi che iOS 17.3 supporti Apple Vision Pro, che si appresta a venire ufficialmente commercializzato, a partire dal 2 febbraio negli Stati Uniti.