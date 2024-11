Apple: iOS 18.2 arriverà prima del previsto

A quanto pare, Apple ha intenzione di rilasciare iOS 18.2 per iPhone prima del previsto, precisamente durante la prima settimana di dicembre 2024. A riferirlo è stato l’autorevole Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore, con la sua consueta newsletter “Power On”.

iOS 18.2 nella prima settimana di dicembre

Questa nuova versione di iOS, attesa per tutti i modelli di iPhone 15 Pro e iPhone 16, risulta essere particolarmente importante in quanto va a introdurre numerose feature basate sull’intelligenza artificiale della “mela morsicata”.

Ecco l’elenco di quelle che sono le funzionalità più attese basate sull’AI di iOS 18.2.

Genmoji: si tratta di un tool per creare emoji personalizzate.

si tratta di un tool per creare emoji personalizzate. Image Playground: consente di generare immagini in stile cartoon.

consente di generare immagini in stile cartoon. Image Wand: trasforma semplici schizzi in immagini complete nell’app Note.

trasforma semplici schizzi in immagini complete nell’app Note. Integrazione di ChatGPT per Siri: in modo tale da avere una conversazione più dinamica e risposte avanzate.

Inoltre, a partire da iOS 18.2, Apple Intelligence sarà fruibile in inglese localizzato per Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Per quel che concerne l’Italia, invece, occorrerà attendere aprile 2025.

Unitamente agli strumenti di Apple Intelligence, iOS 18.2 si farà notare per la disponibilità di una nuova sezione denominata “App Predefinite” nelle impostazioni di sistema, per quella di puzzle quotidiani di Sudoku per gli abbonati a Apple News+ negli Stati Uniti, per la disponibilità di opzioni di segnalazione per contenuti sensibili su iMessage in Australia.

Gurman prevede altresì che con l’avvento di iOS 18.4, che dovrebbe essere lanciato ad aprile 2025, Apple renderà disponibili nuove capacità legate al contesto di utilizzo del singolo utente e al rilevamento dello schermo per Siri, andando a migliorare ulteriormente l’interazione con l’assistente virtuale.