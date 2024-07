Apple rilascia iOS 18 beta 3 agli sviluppatori: ecco le novità

Apple ha presentato iOS 18 ufficialmente il mese scorso, introducendo una serie di novità tra cui una schermata iniziale ridisegnata, il suo sistema AI Apple Intelligence, il supporto RCS, lo standard di messaggistica di nuova generazione che sostituisce gli SMS, e molto altro.

Da allora, l’azienda ha avviato il processo di test delle build di pre-release del prossimo aggiornamento del sistema operativo, coinvolgendo sviluppatori e appassionati. L’obiettivo è quello di individuare e risolvere eventuali bug e ottimizzare le prestazioni prima del lancio pubblico previsto per l’autunno. Ora, Apple ha reso disponibile iOS 18 beta 3 per gli iscritti al programma per sviluppatori, includendo alcune delle novità annunciate in precedenza.

Novità introdotte con iOS 18 beta 3

Installando iOS 18 beta 3 su un iPhone 15 Pro Max, è possibile scoprire le novità introdotte in questa versione. Oltre alle consuete correzioni di bug e a piccole modifiche, la beta 3 include alcune delle funzionalità presentate in anteprima, come InSight nell’app Apple TV. Questo strumento permette di visualizzare gli attori presenti sullo schermo e i nomi dei brani musicali inclusi.

Inoltre, la beta 3 offre automaticamente le icone della modalità scura per le app di terze parti non ottimizzate, semplificando il lavoro degli sviluppatori che non dovranno più regolare manualmente le proprie proposte.

Le prime due beta di iOS 18 hanno introdotto una vasta gamma di nuove funzionalità, tra cui la possibilità di modificare i controlli nella parte inferiore della schermata di blocco, il Centro di controllo personalizzabile, il supporto RCS, iPhone Mirroring, il miglioramento della condivisione dello schermo in FaceTime e altro ancora. Poiché molte delle novità annunciate non sono state incluse in queste build, è probabile che le future beta di iOS 18 le implementeranno progressivamente.

Come installare iOS 18 beta 3

Si sconsiglia di installare la beta di iOS 18 sul proprio iPhone principale, poiché il software potrebbe presentare ancora bug e comportamenti imprevedibili. È preferibile attendere la beta pubblica, prevista per la prossima settimana, quando i problemi più significativi dovrebbero essere stati risolti. Se si dispone di un iPhone di riserva, è possibile scaricare la terza beta per sviluppatori di iOS 18 seguendo alcuni semplici passaggi: