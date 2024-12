Apple iPad 10 64GB è in regalo su eBay a soli 314€

Grazie a eBay oggi il fantastico Apple iPad 10 64GB è tuo a un prezzo regalo. Approfitta subito dell’ottima offerta, per ora ancora disponibile, ma che sta andando velocemente a ruba. Acquistalo adesso a soli 314,99€, invece di 409€! Si tratta di un’occasione imperdibile, che devi assolutamente fare tua prima che sia troppo tardi. Il sold out è molto facile.

Per ottenere questo super prezzo devi inserire il Coupon REGALI24 nell’apposita sezione dedicata ai Codici Sconto. La trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Applicalo e al check out troverai questo prezzaccio. Si tratta di un extra sconto del 10%, massimo 45€, sul prezzo già in promozione. Niente male vero? Ma i vantaggi non sono finiti qui.

Infatti, scegliendo questo Apple iPad 10 64GB su eBay, hai anche la consegna gratuita inclusa e la Garanzia Italia sul prodotto. Inoltre, selezionando PayPal, hai la possibilità di pagare questo ordine in 3 comode rate a tasso zero. La prima rata al momento dell’acquisto, mentre le altre due nei mesi appena successivi.

Apple iPad 10 64GB: adesso è il momento di acquistarlo

Questo è il momento per cliccare su “Compralo Subito“! Il fantastico Apple iPad 10 64GB è in promozione a un prezzo davvero imperdibile su eBay. Mettilo in carrello e portalo a casa con soli 314,99€. Si tratta di un’occasione che ottieni inserendo il Coupon REGALI24. Sfrutta subito la promozione firmata eBay.

Dotato dell’ottimo chip A14 Bionic, questo tablet iPadOS è in grado di fornire prestazioni, potenza e velocità in ogni processo. Sarà un ottimo compagno di giornate e di avventure. Il display Liquid Retina da 10,9 pollici è davvero speciale. Colori e dettagli perfetti per un’immersività senza pari, nonostante il prezzo così competitivo.

Inoltre, la fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica ti mette sempre al centro della scena. Apple iPad 10 64GB è anche compatibile con Apple Pencil USB-C, Apple Pencil 1a Gen e Magic Keyboard Folio. Scegli eBay per risparmiare. Acquistalo ora a soli 314,99€, invece di 409€!