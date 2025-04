Apple iPad 10 sotto i 300€ su eBay: scopri come averlo subito

Oggi eBay ha confezionato un’offerta decisamente incredibile per te che stavi cercando un tablet di qualità a prezzo competitivo e abbordabile. Infatti, l’ottimo Apple iPad 10 64GB ora ti costa meno di 300 euro. Non ci credi? Allora mettilo subito in carrello a questo link!

Poi prosegui fino alla pagina dei metodi di pagamento. Nella casella “Codici Sconto” inserisci il Coupon PSPRAPR25. Subito per te un extra sconto di 15 euro sul prezzo già in promozione. Così lo paghi solamente 295,99 euro, invece di 439 euro.

Questa occasione è disponibile solo su eBay e include anche Consegna Gratuita e Garanzia Cliente eBay. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questo incredibile Coupon! Tra l’altro, allo stesso prezzo, puoi anche pagare in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Apple iPad 10: a 295€ è un vero e proprio regalo

Con Apple iPad 10 64GB fai davvero il massimo per intrattenimento e produttività. Acquistalo a soli 295 euro su eBay! Questo prezzo lo ottieni inserendo il Coupon PSPRAPR25! Sbrigati a concludere l’ordine prima che anche gli ultimi pezzi finiscano e l’offerta termini in sold out.

Dal punto di vista delle prestazioni, questo tablet iPadOS è estremamente interessante. Infatti, nonostante il prezzo da scaffale offre velocità e stabilità. Nello specifico, al suo interno troviamo il Chip Apple A14 Bionic, CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core.

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici garantisce un ottimo spazio per l’intrattenimento. E i 64GB di archiviazione interna sono essenziali per app, giochi e un po’ di contenuti multimediali. Questo tablet è ideale per appunti, studio, email, appuntamenti, intrattenimento, film e svago. Acquistalo adesso a soli 295,99 euro con PSPRAPR25.