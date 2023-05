Apple iPad 10ª Generazione a soli 499€: SPETTACOLO Amazon

Lasciati travolgere da un’offerta pazzesca. Adesso acquisti Apple iPad 10ª Generazione a soli 499 euro, invece di 589 euro. Questa offerta la trovi solo su Amazon che ti propone anche la consegna gratuita se sei un suo cliente Prime. La versione in promozione è quella da 64GB, più che sufficienti per app, giochi e archiviazione. Anche se la spedizione è indicata entro 1-2 mesi, solitamente Amazon anticipa sempre.

Tra l’altro con Cofidis, direttamente al check out, puoi anche decidere di pagare in comode rate. Che occasione spettacolare! Goditi uno dei tablet più amati di sempre, oggi con una tecnologia ancora più avanzata. Grazie al suo design all-screen con display Liquid Retina da 10,9 pollici ti godi immagini spettacolari e colori super vivaci. Inoltre, è anche compatibile con la nuova Magic Keyboard Folio e Apple Pencil (1ª Generazione).

Apple iPad 10ª Generazione: tante prestazioni a un piccolo prezzo

Apple iPad 10ª Generazione è la scelta ideale per chi cerca risparmio e alta qualità in un prodotto comunque eccellente e longevo. Dotato di chip A14 Bionic, ti permette di effettuare qualsiasi operazione, funzionalità e gioco in grande stile. Lavora, collabora e studia in multitasking a tutta velocità. Il consumo energetico intelligente unito alla potente batteria ti assicura un giorno intero di utilizzo senza rimanere a secco.

Aggiungilo ora al tuo carrello con soli 499 euro, invece di 589 euro. Ti ricordiamo solo che per vedere questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.