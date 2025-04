Apple iPad 11 a 364€ su eBay sembra impossibile: acquistalo ora

Il nuovissimo Apple iPad 11 da 128GB è un tablet con carattere che ti accompagna ogni giorno in tutta la comodità dell’ecosistema iPadOS per produttività e intrattenimento avanzati. Su eBay in questo momento lo trovi a un prezzo che sembra impossibile. Acquistalo subito a soli 364,99 euro, invece di 409 euro.

Questo prezzo lo ottieni solamente inserendo il Coupon PSPRAPR25 nell’apposita casella dedicata ai Codici Sconto. In questo modo ricevi un extra sconto di 15 euro sul prezzo già in promozione. Cosa stai aspettando? Questo è l’istante giusto per approfittarne, finché sei ancora in tempo e le scorte non sono finite.

Tra l’altro, hai anche la possibilità di riceverlo a casa tua con consegna gratuita se il tuo indirizzo rientra tra quelli che beneficiano della spedizione veloce e senza costi aggiuntivi. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodi di pagamento, puoi decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero.

Apple iPad 11 da 128GB quasi in regalo su eBay

Il prezzo con cui ora puoi acquistare l’ottimo Apple iPad 11 da 128GB è quasi un regalo. Scegli subito il nuovo modello! Approfitta dell’ottima offerta con Coupon PSPRAPR25. Dotato del chip A16 Bionic, è in grado di gestire alla perfezione qualsiasi app e gioco, anche tra i più impegnativi per risorse e grafica.

Il design all-screen è un’altra chicca interessante di questo nuovo modello di Casa Cupertino che eleva ancora di più questo gioiellino entry level. Il display Liquid Retina da 11 pollici è splendido. Perfetto per creare, lavorare, leggere, immergerti nelle tue attività preferite e divertirti.

Inoltre, hai un mondo di accessori indispensabili, creati appositamente per questo modello, che lo rendono ancora più versatile nelle attività di tutti i giorni. Cosa stai aspettando? Entra ora su eBay e acquistalo a soli 364,99 euro, invece di 409 euro.