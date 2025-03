Apple: iPad 11 ha più RAM del vecchio modello

Il nuovo iPad 11 che Apple ha prestato questa settimana non si distingue dal precedente modello non solo per la presenza di un chip aggiornato, ma anche per quella di un maggiore quantitativo di RAM.

iPad 11 con 6 GB di RAM

Non si tratta di un’informazione dichiarata ufficialmente dal colosso di Cupertino, sia ben chiaro. L’azienda, infatti, non è solita rivelare tra le specifiche dei suoi smartphone e tablet. I dati in questione sono stati infatti scovati dalla redazione di MacRumors, effettuando l’analisi dell’ultima beta dello strumento di sviluppo Xcode di Apple che è stata da poco rilasciata.

In base a quanto emerso, dunque, il nuovo iPad base con il chip A16 include 6 GB di RAM. Si tratta di un interessante incremento rispetto ai 4 GB di RAM dell’iPad 10 della generazione precedente con il chip A14 Bionic.

Anche gli iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 e iPhone 15 Plus con il chip A16 hanno 6 GB di RAM, ma il chip A16 ha leggermente ridotto le specifiche CPU e GPU nel nuovo iPad entry-level, per cui non era del tutto chiaro fino ad ora se il dispositivo avrebbe avuto a sua volta 6 GB di RAM o sarebbe rimasto con gli stessi 4 GB del modello precedente.

Purtroppo, però, il quantitativo di RAM del nuovo iPad 11 non consente di sfruttare Apple Intelligence, visto e considerando che richiede almeno 8 GB di RAM.

L’aumento della RAM resta comunque un dato positivo, in quanto contribuisce a ottenere prestazioni più veloci, in special modo per quel che concerne le attività in multitasking.