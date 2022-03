Apple iPad 2021: se lo hai sempre voluto, con questo sconto eBay è TUO

Il famigerato Apple iPad 2021 te lo puoi portare a casa a prezzo relativamente eccezionale. Infatti con la promozione in corso su eBay ti basta appena inserire il codice “PRIMAVERA22” per risparmiare una quarantina di euro e portartelo a casa con soli 349,19€.

Un affare? Secondo me sì visto che la 9a generazione è una delle più ambite. E poi lo sai, se da tempo lo desideravi trovare un sostituto non è così semplice.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide su tutto il territorio italiano quindi non tentennare neanche un secondo in più.

Apple iPad 2021: soltanto il meglio tra le tue mani

Il famosissimo iPad di casa Apple è uno degli acquisti migliori che potresti fare. Infatti grazie alle sue specifiche lo puoi utilizzare praticamente per qualunque scopo facendo allo stesso affidamento per non farti mancare nulla.

L’estetica è un discorso su cui meriterebbe spendere diverse parole, ma sappiamo bene io e te che Apple, in questo campo, è imbattibile.

Concentrandoci su cosa ti offre, invece, ti dico subito che ha un display da 10,2 pollici con risoluzione avanzata. I colori spendono di luce propria grazie alle ultime tecnologie entrate in campo così non perdi neanche un dettaglio. Oltre a questo, ti confesso che streaming, app e social sono un vero lusso.

Con il processore A13 ogni tuo desiderio diventa realtà quindi non porti limiti. E poi ovviamente ci sono le magistrali fotocamere frontali e posteriori per non perderti in un bicchiere d’acqua. La memoria, invece, ammonta a 64 GB.

Aggiungilo subito al carrello e in fase di pagamento inserisci il codice “PRIMAVERA”, non potrai pentirtene. Apple iPad 2021 diventa finalmente tuo senza scendere a compromessi e con una spesa di appena 349,19€ che sono più che convincenti. Come ti dicevo, grazie alla promozione in corso, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.