Apple iPad 9 (2021) a soli 329€ su Amazon

Con Amazon le offerte sono sempre dietro l’angolo, basta solo scovarle. Infatti, proprio in questo istante, acquisti il fantastico Apple iPad 9 (2021) a soli 329 euro, invece di 439 euro. Si tratta di un’occasione super golosa per ottenere questo tablet iOS decisamente interessante. Tra l’altro, con Amazon hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua e la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis.

La versione disponibile in promozione è quella del 2021 con 64GB di ROM. Dotato di Chip A13 Bionic hai tutta la potenza che ti serve per svolgere qualsiasi attività in modo fluido e veloce. Nessuna app o gioco si troverà a rallentare, nemmeno in multitasking e quando l’utilizzo diventa intensivo. Portalo sempre con te. Leggero, compatto ed economico, questo è il tablet ideale per bambini, giovani, adulti e anziani.

Apple iPad 9 (2021): la scelta giusta per portabilità e comodità

Apple iPad 9 (2021) è la soluzione perfetta per chi cerca praticità, velocità e affidabilità. Estremamente portatile, il suo ampio display da 10,2 pollici è perfetto sia per lavorare in mobilità, sia per godersi al meglio i contenuti multimediali. La tecnologia Retina con True Tone offre sempre immagini colorate e dettagli perfetti con una luminosità regolata in base all’ambiente che ti circonda.

Acquistalo subito a soli 329 euro, invece di 439 euro. Questa super offerta la vedi solo se sei un cliente Prime. Perciò attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.