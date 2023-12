Apple iPad 9: ERRORE di PREZZO su eBay, approfittane SUBITO

Risparmia parecchio acquistando ora un Apple iPad 9 2021 su eBay. In probabile errore di prezzo, mettilo in carrello a soli 359,90 euro, invece di 439 euro. Si tratta di un’ottima occasione per aggiudicarsi un tablet ancora molto attuale e particolarmente amato dagli utenti di tutto il mondo. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione e il venditore ha un 99,9% di feedback positivi. Non perdere altro tempo, prima che l’offerta cambi.

Apple iPad 9 2021: su eBay è quasi in regalo

Corri su eBay per acquistare un Apple iPad 9 2021 quasi in regalo. Il processore A13 Bionic è perfetto per goderti tutti i tuoi contenuti preferiti, senza alcuna limitazione. Sfrutta tutte le app e tutti i giochi che vuoi alla massima fluidità possibile. E con un ampio display da 10,2 pollici hai tutto sotto controllo con colori vivaci, dettagli perfetti e una luminosità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Anche la batteria fa il suo assicurandoti una lunga autonomia.

Aggiungilo ora al carrello con soli 359,90 euro, invece di 439 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 119,96 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.