Apple iPad 9 in SVENDITA: solo 299€ su MediaWorld

Ti consigliamo di essere veloce se vuoi approfittare di una svendita firmata MediaWorld. Grazie al nuovo volantino Mobile Mania, oggi acquisti un Apple iPad 9 a soli 299 euro, invece di 439 euro. Si tratta di un’offerta eccezionale! Infatti sta andando letteralmente a ruba. Dotato di un display Retina da 10,2 pollici lo porti sempre con te e hai abbastanza spazio per leggere, scrivere, studiare, lavorare, giocare e guardare film.

Grazie alla tecnologia True Tone non dovrai più continuare a regolare la luminosità, ma sarà lo schermo a farlo automaticamente in base alla luminosità dell’ambiente circostante. I colori sono sempre vivaci e i dettagli curati. Così ti assicuri contenuti di alta qualità. Inoltre, la batteria è capiente e garantisce un’autonomia di lunga durata. Così potrai portarlo sempre con te, anche lontano da casa, per tutto il giorno e oltre.

Apple iPad 9: solo 299 euro su MediaWorld, un REGALO

Approfitta subito del regalo che MediaWorld sta facendo con il suo nuovo volantino Mobile Mania. Acquista un Apple iPad 9 a soli 299 euro. Si tratta di un’occasione super golosa. Questo tablet iOS non ti deluderà affatto. Dotato del Chip Apple A13 Bionic ti assicura velocità, potenza e prestazioni sempre all’altezza delle tue richieste. Infatti, la GPU è il 20% più veloce rispetto ai modelli precedenti per performance grafiche speciali.

La fotocamera con funzione “Inquadratura Automatica” ti mette sempre al centro della scena, rendendo le videochiamate ancora più coinvolgenti e piacevoli per te e per chi ti guarda. Questo è il momento giusto per acquistare un iPad 9. Allora cosa stai aspettando? Mettilo immediatamente nel carrello a soli 299 euro, invece di 439 euro. Questa super offerta la trovi solo online su MediaWorld Mobile Mania.

