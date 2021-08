Apple iPad Air (64GB) scontato di 100€ | Offerte Amazon

Il nuovo iPad Air si trova in offerta su Amzon a 569€, si tratta del modello da 64GB con connettività Wi-Fi.

Disponibile in diverse colorazioni e configurazioni, iPad Air 2020 introduce un design tutto nuovo rispetto ai modelli precedenti, più simile ad iPad Pro. Integra il nuovo chip A14 Bionic, con 4GB di RAM e un comparto fotografico tutto nuovo. Il display Liquid Retina True Tone da 10,9 pollici è il vero cavallo di battaglia dei, un’incredibile unità che garantisce colori vividi e neri profondi.

Le cornici sottili contribuiscono all'ottimo design del tablet Apple, la potenza rinnovata e le applicazioni ben ottimizzate permettono a questo iPad di montare video in 4K e geststire documenti e file pesanti senza alcun tipo di problema.

La versione Air di iPad si dimostra – come ogni anno – la scelta migliore per chi cerca un tablet potente e versatile, ideale per tutti gli utilizzi ma senza spendere troppo. Oggi si trova scontato di ben 100 euro, in offerta su Amazon a 569€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.