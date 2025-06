Apple iPad Air 7 a prezzo imperdibile: ultimi pezzi ora su eBay

Al momento, con pochissimi pezzi disponibili, su eBay fai l’affare del giorno acquistando l’ottimo Apple iPad 7 11″ M3. Cosa stai aspettando? Ordinalo adesso a soli 638 euro, invece di 719 euro. Un’ottima occasione per chi cerca un tablet che unisca potenza a portabilità e versatilità.

“iPad Air è particolarmente apprezzato per il suo mix ineguagliabile di prestazioni, portabilità e compatibilità con accessori evoluti, il tutto a un prezzo conveniente“, aveva dichiarato Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple. Ed è proprio così.

Approfitta anche della consegna gratuita che trovi su eBay per questo ordine. Otterrai questo prezzo così conveniente inserendo il Coupon VACANZE25 all’interno della casella “Codici Sconto”, disponibile alla pagina dei metodi di pagamento. Scegli PayPal o Klarna per pagare in 3 rate a tasso zero.

Apple iPad 7 11″ M3: il tuo tablet definitivo

Se non vuoi spendere una fortuna per un tablet, ma non puoi rinunciare a versatilità e potenza, allora Apple iPad 7 11″ M3 è la soluzione perfetta per te. Ordinalo a soli 638 euro con il Coupon VACANZE25. In questo modo risparmi ben 81 euro da listino e ti assicuri un device dall’elevata qualità.

“iPad Air con M3 permette a ogni tipo di utente di lavorare e creare ovunque, che si tratti di aspiranti creativi che usano app impegnative e lavorano su file di grandi dimensioni, o di persone che viaggiano e fanno editing dei contenuti in mobilità“, ha dichiarato Casa Cupertino.

Allora non perdere altro tempo! Fai la scelta giusta per te che unisce risparmio e qualità in un’offerta esplosiva con pochissimi pezzi ancora disponibile. Aggiudicatelo a soli 638 euro.