Apple: iPad Air e Pro con fotocamera landescape

I prossimi iPad Air e iPad Pro OLED di Apple potrebbero portare in dote una fotocamera frontale collocata sul lato del dispositivo in modo che si trovi in modalità landscape quando il tablet è posizionato in orientamento orizzontale.

Apple: iPad Air e Pro con fotocamera in modalità landescape

Gli attuali modelli di iPad Air e Pro sono dotati di una fotocamera FaceTime sulla parte superiore del dispositivo, che però mette la stessa fuori centro quando viene effettuata una chiamata ‌FaceTime‌ in modalità orizzontale.

Su iPad di decima generazione, invece, Apple ha collocato la fotocamera frontale sul lato del dispositivo, permettendone quindi l’uso in modalità orizzontale invece che in verticale. Stando alle più recenti indiscrezioni, pare però che questa modifica possa adesso andare a interessare pure i nuovi modelli di tablet del colosso di Cupertino appartenenti alla linea Air e Pro che dovrebbero venire lanciati a breve.

La cosa era già stata vociferata in precedenza, ma la presunta conferma è emersa ora dall’analisi del codice di iOS 17.4, in cui si legge per l’appunto: “durante la configurazione di ‌Face ID‌, ‌iPad‌ deve essere in orizzontale con la fotocamera nella parte superiore dello schermo”.

Il cambiamento dovrebbe interessare anche le nuove versioni di ‌iPad Air‌, nelle dimensioni da 10,9 e 12,9 pollici.

Non è però ancora come il colosso di Cupertino sia riuscito a integrare una fotocamera ‌FaceTime‌ orizzontale sui nuovi modelli di tablet in arrivo‌, visto e considerato che la Apple Pencil di seconda generazione si collega sia a ‌iPad Air‌ che Pro‌ utilizzando un caricatore magnetico induttivo presente sul medesimo lato.