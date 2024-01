iPad Pro: nuovo modello in landescape e con Face ID

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple potrebbe essere al lavoro su un nuovo iPad Pro concepito per essere utilizzato in orizzontale e con supporto al Face ID.

iPad Pro: nuovo modello concepito per l’uso orizzontale

I riferimenti alla cosa sono stati trovati nel codice della prima beta di iOS 17.4, in cui viene indicata la necessità di orientare il tablet in landescape per la configurazione di Face ID. Come anticipato, dovrebbe trattarsi di uno degli iPad Pro che dovrebbero fare capolino sul mercato questa primavera, con prezzi non esattamente alla portata di chiunque.

Da tenere presente che con l’iPad di decima generazione, Apple ha già spostato la fotocamera frontale sul lato del dispositivo in modo che fosse fruibile in modalità orizzontale piuttosto che in modalità verticale. A quanto sembra, la medesima esperienza verrà presto proposta anche su altri modelli di iPad ancora non commercializzati.

L’iPad Pro è l’unico modello di iPad che ha Face ID al momento, per cui il codice suggerisce che la “mela morsicata” stia spostando la fotocamera frontale dalla parte superiore del dispositivo al lato.

Va altresì considerato che le modifiche in questione potrebbero anche essere relative a un futuro iPad Air e non per forza di cose alla gamma Pro, sebbene quest’ultima possa rappresentare la scelta più probabile, visto che Apple propone la linea in questione come alternativa al Mac o addirittura come sostituito e proprio per tale ragione viene spesso adoperato con orientamento orizzontale, per cui spostare la fotocamera avrebbe senso.