iPad Pro OLED: prezzi a partire da 1500 dollari

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, il costo del futuro e tanto chiacchierato iPad Pro OLED di Apple, la cui produzione dei pannelli dovrebbe essere avviata a febbraio prossimo, potrebbe essere decisamente esorbitante, partendo dalla modica cifra di 1.500 dollari, con un aumento di prezzo rispetto ai modelli attualmente commercializzati, arrivando fino a 2.000 dollari.

iPad Pro OLED: prezzi fino a 2.000 dollari

Nello specifico, il prezzo di 1.500 dollari sarebbe relativo al modello di iPad Pro OLED con display da 11 pollici, che attualmente costa 799 dollari negli Stati Uniti. Si tratta quindi di un costo corrispondente quasi al doppio rispetto al modello attuale, che in Italia potrebbe tradursi come una cifra non troppo lontana dai 2.000 euro. L’iPad Pro OLED da 13 pollici, invece, potrebbe partire da 1.800 dollari, contro gli attuali 1.099 dollari a cui viene venduto negli Stati Uniti.

Nel caso in cui le informazioni in questione trovassero effettivamente riscontro, ciò starebbe a significare che i primi iPad Pro dotati di display OLED potrebbero differenziarsi ancora di più dai modelli Air e Standard, con una maggiore distinzione tra i modelli di tipo professionale e quelli concepiti principalmente per l’intrattenimento e lo studio.

Come ulteriore riferimento, qualora le stime dei prezzi dei tablet con schermo OLED fossero confermate è bene tenere presente che andrebbero a superano di gran lunga il costo di partenza di alcune configurazioni di MacBook che Apple attualmente vende.

Ad ogni modo, l’aumento di prezzo dovrebbe essere dettato in buona parte dall’adozione dello schermo OLED e in parte pure dall’aumento dello spazio di archiviazione per i modelli base.