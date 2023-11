iPad Pro: produzione di pannelli OLED a febbraio 2024

I primi iPad Pro dotati di display OLED, di cui si discute in special modo negli ultimi tempi, sono vicini, molto vicini, almeno stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, in base a cui i nuovi tablet di casa Apple dovrebbero fare la comparsa sul mercato il prossimo autunno.

iPad Pro: LG Display al lavoro sugli OLED a febbraio 2024

Andando più in dettaglio, stando a quanto riferito da alcune fonti ritenute, LG Display è pronta per avviare la produzione dei pannelli OLED per il nuovo iPad Pro di Apple già a febbraio 2024 presso la loro struttura a Paju, nella provincia di Gyeonggi in Cina. Tutto ciò, come anticipato, dovrebbe tradursi nella disponibilità del prodotto sul mercato tra poco meno di un anno.

Da tenere presente che Apple ha intenzione di ordinare circa 10 milioni di pannelli OLED per iPad nel 2024 e LG Display dovrebbe fornirne circa il 60%, mentre la parte rimanente sarà fornita da Samsung, che dovrebbe concentrarsi solo sul modello da 11 pollici.

Si prevede altresì che i display costeranno tre volte di più di quelli adoperati su iPhone, il che potrebbe purtroppo tradursi in costi d’acquisto maggiori per i clienti.

Ricordiamo che l’attuale ‌iPad Pro‌ da 11 pollici è dotato di un pannello LCD, mentre l’attuale modello da 12,9 pollici è dotato di retroilluminazione mini-LED per una maggiore luminosità e un rapporto di contrasto più elevato.

La tecnologia OLED eliminerebbe la necessità della retroilluminazione e porterebbe altri vantaggi, tra cui un rapporto di contrasto più elevato con neri più profondi e un consumo energetico inferiore e altro ancora.