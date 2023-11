iPad Pro: display OLED in produzione da febbraio 2024

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, LG e Samsung prevedono di iniziare la produzione di massa dei pannelli OLED per i modelli di iPad Pro di Apple di prossima generazione a febbraio 2024.

iPad Pro: produzione dei pannelli OLED a febbraio

Ricordiamo che gli attuali modelli di iPad Pro sono dotati di pannello LCD e la variante da 12,9 pollici dispone anche di retroilluminazione mini-LED per una maggiore luminosità e un rapporto di contrasto più elevato.

L’adozione della tecnologia OLED eliminerebbe la necessità di sfruttare la retroilluminazione, con vantaggi tra cui un rapporto di contrasto ancora più elevato con neri più profondi, un consumo energetico inferiore e altro ancora.

Apple dovrebbe utilizzare display OLED ibridi molto sottili con una combinazione di materiali flessibili e rigidi, il che potrebbe consentire ai futuri modelli di iPad Pro di avere uno spessore leggermente inferiore rispetto a quanto attualmente proposto.

Da tenere presente che sono ormai anni che si susseguono voci in merito al lancio di modelli di iPad Pro con schermi basati su tecnologia OLED e finalmente sembra che la cosa andrà a concretizzarsi il prossimo anno.

Apple ha aggiornato l’ultima volta la linea iPad Pro a ottobre 2022, con nuove funzionalità, tra cui il chip M2, il supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, la funzionalità hover per la Apple Pencil di seconda generazione e il supporto per la registrazione video ProRes.

Per quel che riguarda, invece, iPad Air, mini e il modello entry level, non sono previste modifiche, dovrebbero continuare a sfruttare il pannello LCD. L’avvento dei pannelli OLED sui modelli di iPad di cui sopra dovrebbe avvenire in un secondo momento, presumibilmente nel 2026.