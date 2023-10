iPad: display OLED anche su mini e Air nel 2026

Apple intende implementare i display OLED non solo sulla futura generazione di iPad Pro che dovrebbe fare capolino sul mercato il prossimo anno, ma anche sui prossimi iPad mini e iPad Air.

iPad: pannelli OLED sui modelli mini e Air a partire dal 2026

Il cambiamento, però, non avverrà a stretto giro. Sarà infatti necessario attendere fino al 2026 per poter vedere implementati i nuovi pannelli sui tablet della “mela morsicata” di cui sopra. A renderlo noto e un report stilato dalla società di ricerca Omdia, riguardante le previsioni di acquisto di pannelli OLED da parte di Apple.

Andando più in dettaglio, in base a quanto riportato da Omdia, il 2024 segnerà ufficialmente l’inizio della transizione all’OLED per tutta la gamma iPad. “Apple punta a un totale di 10 milioni di unità di pannelli OLED per iPad entro il 2024”, afferma il report.

Il colosso di Cupertino inizierà pertanto con gli iPad Pro che adotteranno un display da 11 pollici e da 12,9 pollici realizzato da LG Display e Samsung Display. La prima azienda andrà a fornire circa 6 milioni di unità in entrambe le dimensioni contemplate, mentre la seconda fornirà 4 milioni di unità solo per la versione da 11 pollici del tablet.

Per il futuro, invece, Apple starebbe discutendo continuamente della possibilità di adottare su larga scala la tecnologia OLED per le varianti mini e Air del suo tablet. Le intenzioni del gruppo capitanato da Tim Cook, infatti, sarebbero quelle di recepire prima il feedback del mercato e i risultati di vendita delle versioni Pro con schermo OLED per poi decidere su come muoversi con il resto della gamma.

Sempre secondo Omdia, Apple sarebbe cercando altri fornitori per i display OLED da affiancare ai produttori coreani. Inoltre, dopo il lancio di iPad 11 potrebbe avvenire una migrazione graduale dagli schermi da 10,2 pollici a quelli da 10,9 pollici.