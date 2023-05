Apple: iPad Air e Thunderbolt Display diventeranno obsoleti

Dopo gli iMac del 2013 e del 2014, Apple si appresta ad aggiungere pure l’iPad Air di prima generazione e il Thunderbolt Display all’elenco dei prodotti obsoleti. Non si tratta ancora di un’informazione ufficiale, sia ben chiaro, ma il documento visionato in anteprima dalla redazione di MacRumors è inequivocabile.

Apple: iPad Air e Thunderbolt Display non saranno più riparabili

Stando a quanto riportato sulla documentazione, infatti, si apprendere che il passaggio dei prodotti in questione da vintage a obsoleti avverrà il 31 maggio 2023 e a partire da quel momento non avranno più assistenza presso i canali ufficiali di Apple.

iPad Air di prima generazione è stato lanciato sul mercato nel 2013 ed è uscito di scena nel 2016. Era dotato di un display IPS da 9,7 pollici e del SoC Apple A7. In Europa è stato venduto a partire dall’1 novembre 2013 al prezzo di listino di 479 euro nella variante solo Wi-Fi con 16 GB di archiviazione e a 120 euro in più per l’equivalente in configurazione Cellular. All’uscita era equipaggiato con iOS 7 e il supporto software è stato interrotto con iOS 12.5.7.

Il Thunderbolt Display risale al 2011. Si trattava di uno schermo TFT IPS da 27 pollici, con risoluzione 1440p, webcam FaceTime HD a 720p, tre porte USB 2.0 alimentate, una FireWire 800, una Gigabit Ethernet e una Thunderbolt. Presentava un prezzo di listino di 1.000 dollari.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, tra i prodotti vintage e obsoleti intercorre una netta differenza: i primi possono essere riparati ufficialmente presso Apple o i centri autorizzati in caso di disponibilità dei ricambi, mentre i secondi no.