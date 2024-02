Apple: iPad OLED da 11" e 13" prodotti da fornitori diversi

Nei prossimi mesi, Apple dovrebbe lanciare sul mercato i primi modelli di iPad Pro OLED, ma a quanto pare per la produzione dei display l’azienda ha deciso di affidarsi a fornitori diversi.

Apple: Samsung ed LG per iPad Pro OLED

Andando più in dettaglio, in base a quanto riferito dalla redazione del The Elec, per i futuri iPad Pro OLED, il colosso di Cupertino si sta affidando a Samsung che produrrà esclusivamente i pannelli per il modello da 11 pollici e a LG che produrrà solo il modello da 13 pollici.

Samsung avrebbe consolidato la sua posizione come unico fornitore della prima tornata di display OLED per il modello da 11 pollici, in vista della produzione di massa che dovrebbe prendere il via nelle prossime settimane.

Originariamente, però, era previsto che anche LG iniziasse a produrre i pannelli da 11 pollici, ma attualmente le aziende si sono divise la produzione, il che sarebbe dovuto ai cambiamenti nella domanda di Apple per i modelli iPad Pro OLED all’instabilità della capacità di produzione e della resa dei due fornitori.

La situazione potrebbe tuttavia essere soggetta a cambiamenti dopo la produzione della quantità iniziale richiesta, in base alle fluttuazioni della resa produttiva e dei possibili adeguamenti alle previsioni di domanda del gruppo capitanato da Tim Cook per i nuovi modelli ‌OLED‌.

Le spedizioni di Apple previste per l’anno sono scese a 8 milioni di unità, in calo rispetto ai 10 milioni di unità previste lo scorso anno per il 2024.

A quanto pare, Apple intende offrire una qualità dell’immagine “impareggiabile”, nonché a un design capace di ridurre il più possibile lo spessore e il peso del display dei nuovi iPad.