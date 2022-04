iPad OLED nel 2024, Apple e i fornitori si preparano

Ebbene sì, dovremmo finalmente esserci davvero: i fornitori di Apple si stanno concretamente organizzando per il lancio di quello che sarà il primo iPad OLED della storia, il quale dovrebbe fare capolino sul mercato nel 2024. Almeno questo è ciò che ha riferito la testata The Elec nel corso delle ultime ore.

iPad con display OLED, iniziano i preparati di BOE

Più precisamente, stando a quanto emerso, l’azienda cinese BOE sta cominciando i preparativi per fornite ad Apple i display OLED dei futuri modelli del tablet della “mela morsicata” di cui si discute a più riprese già da tempo. Il fornitore realizzerà una linea di produzione di pannelli OLED Gen 8.6, entrando in diretta concorrenza con Samsung Display e LG DIsplay.

Successivamente, gli altri due produttori coinvolti dovrebbero usare loro linee di produzione Gen 8.6 per realizzare i pannelli OLED inizialmente destinati agli iPad, dopodiché dovrebbero essere sfruttate le linee di produzione Gen 8.5 per la messa a punto di pannelli anche per altri device, le quali sono in grado di generare un maggior quantitativo di pannelli OLED per substrato rispetto alle linee Gen 8.6, dunque risultano essere più convenienti.

Pare inoltre che BOE stia testando la tecnologie OLED a doppio layer, capace di offrire una maggiore luminosità e longevità, il che rende gli schermi più adatti a dispositivi quali quelli in questione poiché generalmente possono essere usati per un periodo di tempo maggiore rispetto agli smartphone.

Da notare che, a seconda del successo riscontrato dagli iPad OLED, per il 2025 sarebbe invece atteso il lancio del primo MacBook della categoria, relativamente al quale erano già emersi alcuni dettagli nelle scorse settimane.