Apple: MacBook Pro con OLED LG in arrivo nel 2025

Per vedere giungere sul mercato un MacBook Pro con schermo OLED si dovrà aspettare almeno sino al 2025, prima non se ne parla. È esattamente questo ciò che ha previsto Ming-Chi Kuo, autorevole analista della TF International Securities, mediante la pubblicazione di un tweet apposito sul suo account, in cui ha altresì sostenuto che la data di rilascio dipenderà pure dal lancio di un iPad Pro anch’esso dotato di display OLED.

MacBook Pro con pannello OLED di LG in arrivo nel 2025

La previsione in questione è in perfetta linea con quelle precedenti, in base alle quali Apple starebbe pensando di adottare dei pannelli OLED al elevata luminosità per gli iPad Pro e pure per i MacBook.

Ad avvalorare la tesi in questione ci sarebbe LG, che a quanto pare si starebbe già occupando di fornire all’azienda di Cupertino i pannelli LTPO OLED da usare su iPad Pro, sia quello di dimensioni maggiori che quello con display più piccolo, e pure sul primo MacBook della serie atteso prossimamente come indicato poc’anzi. Da notare che per riuscire a portare a compimento l’intera procedura di valutazione potrebbe essere necessario fino a un mese di tempo.

Allo stato attuale delle cose, è bene tenerlo a mente, sia l’iPad Pro da 12,9 pollici che i MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici che sono stati immessi sul mercato solo qualche mese fa utilizzando dei pannelli mini-LED con un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, luminosità HDR di picco di 1600 nit e ProMotion con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz.