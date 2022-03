iPad Pro: i futuri modelli avranno il display OLED

Che tipo di pannello monteranno i futuri modelli di iPad Pro? La risposta è presto data: OLED. Ad affermarlo è un report da poco pubblicato da Ross Young, co-fondatore e CEO della Display Supply Chain Consultants, solitamente piuttosto affidabile per quel che concerne le “anticipazioni” relative al mondo Apple.

iPad Pro: schermi OLED per i modelli da 11″ e 12,9″

Si tratterebbe, dunque, di un netto cambio di direzione rispetto a quanto visto con i più recenti iPad Pro rilasciati sul mercato, come nel caso del modello da 12,9 pollici che sfrutta la tecnologia mini-LED. È tuttavia possibile che la scelta di Apple sia dovuta alla crisi delle materie prime, il che va a rendere più difficoltosi gli approvvigionamenti di pannelli mini-LED.

La previsione fatta, che riprende quanto già vociferato nei giorni scorsi, è frutto dell’operato di LG, la quale sarebbe attualmente al lavoro su pannelli OLED da 11 e 12,9 pollici destinati propri agli iPad Pro, e di Samsung, che dovrebbe occuparsi di fornire i display OLED solamente per il modello da 11 pollici.

Tutti gli schermi dovrebbero essere di tipo LTPO, una caratteristica fondamentale per permettere un’integrazione ancora migliore della tecnologia ProMotion e la possibilità di variare la frequenza di aggiornamento, passando da 10 a 120 Hz a seconda delle necessità. Attualmente, l’iPad Pro già supporta ProMotion, ma il refresh rate minimo raggiungibile è 24 Hz, mentre scendendo a 10 Hz sarebbe possibile di risparmiare più energia e aumentare maggiormente l’autonomia del dispositivo.

Da notare, comunque, che per quanto la fonte sia solitamente affidabile, non si tratta, dunque, di informazioni fornire ufficialmente dall’azienda di Cupertino, motivo per cui vanno sempre prese con le pinze, come si suol dire, perché potrebbero pure rivelarsi inesatte.