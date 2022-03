iPad Pro da 11": Apple ci ripensa sul display mini-LED

Durante il keynote che Apple ha tenuto l’8 marzo 2022, sono stati presentati diversi nuovi prodotti, tra cui anche la nuova generazione di iPad Air. Questo non ha però fermato il circolare delle indiscrezioni in merito ai futuri tablet dell’azienda e infatti nel corso delle ultime ore sono stati diffusi online alcuni nuovi e interessanti dettagli per quel che concerne il fronte iPad Pro.

iPad Pro da 11 Pollici nel 2022, ma senza mini-LED

Stando a quanto riferito dall’analista Ross Young, l’azienda della “mela morsicata” più famosa al mondo avrebbe cambiati i suoi piani per il lancio di un iPad Pro da 11 pollici con schermo mini-LED. Il dispositivo, a quanto pare, verrà sì presentato e commercializzato durante il 2022, ma a differenza di quanto riferito in precedenza non sarà dotato del pannello in questione come il suo fratello maggiore da 12,9 pollici

Il cambiamento di rotta, a quanto pare, è avvenuto perché l’iPad Pro da 12,9 pollici sta registrando un ottimo riscontro sul mercato, al punto tale che renderebbe del tutto inutile andare ad estendere l’uso del mini-LED pure al modello di dimensioni minori. Una mossa del genere, infatti, potrebbe comportare una riduzione dell’attrattiva degli utenti nei confronti del tablet più potente della gamma.

Da notare che l’iPad Pro da 11 pollici in dirittura d’arrivo dovrebbe altresì portare in dote la ricarica wireless per dispositivi quali iPhone, Apple Watch e AirPods, ma pure su questo pare che il gruppo di Cupertino stia riscontrando qualche problema con lo sviluppo e che, di conseguenza, l’implementazione della feature potrebbe essere ritardata.