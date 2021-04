Apple iPad Pro (2021): serve la nuova Magic Keyboard

Brutta notizia per gli utenti che hanno già acquistato la Magic Keyboard. In base alle informazioni riportate da un sito francese e confermate da The Verge, il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici non è compatibile con la vecchia versione della tastiera. È necessario sborsare altri 399,00 euro per la Magic Keyboard di quinta generazione.

Magic Keyboard nuova per il nuovo iPad Pro

Il nuovo iPad Pro ha uno schermo Liquid Retina XDR da 12,9 pollici (2732×2048 pixel) con sistema di retroilluminazione a 2.596 zone FALD (Full Array Local Dimming) costituito da mini LED. L’uso di questa tecnologia ha permesso di aumentare luminosità e contrasto, ma ha incrementato anche lo spessore da 5,9 a 6,4 millimetri.

Questi 0,5 millimetri in più sono il motivo per cui la Magic Keyboard compatibile con la precedente versione del tablet non può essere utilizzata con il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici. Nessun problema di compatibilità per il nuovo iPad Pro da 11 pollici, in quanto le dimensioni sono rimaste invariate.

Gli utenti dovranno quindi acquistare la nuova Magic Keyboard di quinta generazione a 399,00 euro. Questa tastiera è compatibile anche con gli iPad Pro da 12,9 pollici di terza e quarta generazione, tutti gli iPad Pro da 11 pollici e gli iPad Air di quarta generazione.

I nuovi iPad Pro con processore Apple M1 potranno essere ordinati dal 30 aprile e saranno disponibili da metà maggio. I prezzi sono compresi tra 899 e 2.599 euro.