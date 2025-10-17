 Apple iPad Pro M4 11" 256GB a 998€ con il nuovo coupon di eBay
Con un'offerta incredibile su eBay, grazie al nuovo coupon, acquisti il potente Apple iPad Pro M4 11" 256GB a soli 998€, anche a tasso zero.
Con un’offerta pazzesca eBay sta facendo una strage. Apple iPad Pro M4 11″ 256GB oggi lo acquisti a soli 998 euro. Si tratta di un’occasione incredibile da prendere al volo. Per ottenerlo a questo prezzo devi inserire il coupon TECHRELIFE2025 che attiva un extra sconto applicato allo sconto già attivo sull’articolo. Niente male davvero.

La versione è quella da 256GB di ROM per tanto spazio di archiviazione. Così non sei preoccupato di installare app e giochi che ami e puoi archiviare tutto quello che vuoi senza alcun problema. Il design è incredibile e la qualità delle sue caratteristiche è davvero pazzesca. Sarà il tuo tablet iPadOS per molto tempo.

Consegna gratuita con spedizione veloce è spesso inclusa da eBay per tantissime destinazioni in tutta Italia. Inoltre, se vuoi prenderti un po’ di respiro, puoi anche attivare il pagamento in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna. In pochissimi click ottieni un mini finanziamento davvero pratico per approfittare ora dell’offerta e pagare un po’ alla volta.

Apple iPad Pro M4 11″ 256GB: uno sconto potente su eBay

Corri adesso su eBay e approfitta dello sconto potente che ha dedicato a uno dei maggiori protagonisti nel mondo dei tablet premium di altissima qualità. Apple iPad Pro M4 11″ 256GB oggi è tuo a soli 998 euro. Dovrai inserire il coupon TECHRELIFE2025 nell’apposita casella Codici Sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento.

Grazie al potente processore Apple M4 le prestazioni sono elevate per affrontare qualsiasi attività, anche la più energivora. Perfetto per i professionisti, questo tablet avanzato offre un ampio display da 11 pollici senza cornici che assicura colori vividi e dettagli perfetti. Ottimo per la produttività, perfetto per l’intrattenimento.

Portalo sempre con te e facci la qualunque grazie alle sue potenzialità incredibili. Abbina Apple Pencil e Magic Keyboard per trasformare la sua versatilità. Acquistalo ora a soli 998 euro con il coupon TECHRELIFE2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

