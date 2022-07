Apple iPhone 12 a 700 euro: approfitta di Amazon

Amazon anche oggi ti propone un’offerta davvero interessante. Finalmente puoi realizzare il tuo sogno e acquistare il fantastico Apple iPhone 12 a soli 707 euro, invece di 889 euro. Si tratta di un prezzo particolarmente vantaggioso.

La versione in promozione è da 128GB, quindi avrai tutto lo spazio necessario per scaricare le tue app preferite, salvare foto e video e conservare i tuoi documenti. Sperimenta la sua velocità grazie al chip superpotente che rende tutto più prestante.

Apple iPhone 12 è alimentato dal chip A14 Bionic appositamente realizzato per questo modello. Tutto sarà estremamente fluido così da poter fare tranquillamente molte cose impegnative. Non noterai alcun rallentamento, ad esempio, durante la registrazione di video 4K con Dolby Vision.

Inoltre, nonostante dia il massimo in potenza e velocità, compresa la tecnologia 5G, è molto efficiente nei consumi. Saprà darti tutte queste funzioni evolute senza abbandonarti con la batteria. Questo smartphone iOS ti accompagnerà lungo tutta la giornata.

Apple iPhone 12: prestazioni al massimo e prezzo al minimo

Al minimo c’è solo il prezzo nell’eccezionale Apple iPhone 12 128GB. Approfitta di questo vantaggio che trovi solo su Amazon. Mettilo nel carrello a soli 707 euro, invece di 889 euro. Lasciati travolgere dalla sua bellezza.

iPhone 12 brilla per il suo design elegante e accattivante. I suoi bordi piatti lo rendono non solo bello da vedere e piacevole da utilizzare, ma anche particolarmente robusto. Inoltre, permettono al display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici di occupare tutta la superficie disponibile.

Infine, grazie alla tecnologia Ceramic Shield acquisti lo smartphone dal vetro più duro di qualsiasi altro vetro per smartphone in circolazione. Composto da cristalli di nanoceramica acquisisce una tale robustezza da renderlo resistente anche agli urti accidentali.

Non perdere altro tempo, potrebbe finire in un batter d’occhio. Vai su Amazon e acquista l’incredibile Apple iPhone 12 128GB a soli 707 euro, invece di 889 euro. Grazie a Cofidis potrai pagarlo in comode rate direttamente al check out.

