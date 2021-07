Apple iPhone 12 mini: sconto 21% per PRODUCT (RED)

Gli utenti che cercano uno smartphone di piccole dimensioni hanno una scelta molto limitata. Apple è uno dei pochi produttori che offre un modello con schermo inferiore ai 6 pollici. L'iPhone 12 mini (PRODUCT)RED con 128 GB di storage è oggi disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 699,00 euro. Il risparmio rispetto al prezzo standard è quindi di 120 euro.

iPhone 12 mini (PRODUCT)RED: sconto del 21%

L'iPhone 12 mini è il “piccolo” della serie con uno schermo OLED Super Retina XDR da 5,4 pollici (2340×1080 pixel). Il telaio in vetro (cover) e alluminio aerospaziale (frame) è resistente alle cadute. Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP68, quindi funziona anche in acqua per 30 minuti fino alla profondità di sei metri.

La dotazione hardware comprende il processore A14 Bionic con Neural Engine, 128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con grandangolo e zoom ottico 2x, fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel, riconoscimento facciale Face ID, connettività WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e connettore Lightning.

La batteria garantisce un'autonomia massima di 50 ore in riproduzione audio e supporta la ricarica rapida e wireless. Il sistema operativo è ovviamente iOS 14. L'iPhone 12 mini (PRODUCT)RED da 128 GB può essere acquistato su Amazon a 699,00 euro, invece di 889,00 euro (sconto 21%).