Apple iPhone 13 5G 128GB, il prezzo te lo fa comprare A OCCHI CHIUSI

Vale ancora la pena compare un Apple iPhone 13 5G? Puoi dirlo a gran voce perché la risposta è sì. Immagina di avere tra le mani un dispositivo che unisce potenza, velocità e una fotocamera da urlo.

Beh, i tuoi desideri si materializzano perché su eBay puoi farli diventare realtà per soli 529,90€. Sì, hai letto bene, non perdere un secondo e collegati in pagina.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e rapide.

Apple iPhone 13 5G, uno smartphone che va ancora alla grande

Il cuore pulsante del Apple iPhone 13 è il chip A15 Bionic. Questo piccolo mostro di potenza non solo ti garantisce prestazioni fulminee in ogni situazione, ma supporta anche la connessione 5G. Streaming, gaming, applicazioni… tutto alla velocità della luce.

E parlando di velocità, non dovrai più correre alla presa di corrente ogni due per tre. La batteria migliorata ti offre un’autonomia che ti accompagna per tutta la giornata, che tu sia un maniaco dei social o sempre in movimento.

Ma veniamo al pezzo forte: la fotocamera. Con un obiettivo posteriore da 13 megapixel, trasformerai ogni scatto in un’opera d’arte. Dai selfie ai panorami mozzafiato, sarai sempre pronto a catturare i momenti più belli con una qualità che farà invidia ai tuoi amici.

La ciliegina sulla torta è il fatto che sia sbloccato quindi lo fai funzionare con qualsiasi operatore. Niente più vincoli ma solo libertà totale.

Non lasciare che questa occasione ti sfugga tra le dita. A 529,90€, questo iPhone 13 5G 128GB è praticamente un regalo. Corri su eBay e fallo tuo.

Spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.