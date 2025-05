Passa a iOS di Apple trasferisce le chiamate vocali da Android

Si vuole passare da Android a iPhone? Apple ha pensato a tutto per rendere il “trasloco” il più indolore possibile. L’app Passa a iOS, che già permetteva di trasferire contatti, messaggi, foto, video, mail, calendari e chat WhatsApp, è stata appena aggiornata con una serie di migliorie.

Passa a iOS di Apple può trasferire la cronologia delle chiamate e le registrazioni vocali dai dispositivi Android

La novità più interessante, è che ora si può usare un cavetto USB-C o da USB-C a Lightning per collegare i due telefoni e velocizzare il trasferimento dei dati. Niente più attese snervanti dovute alla lentezza del WiFi. La connessione wireless e l’hotspot personale restano comunque un’opzione, ma se si ha fretta di iniziare una nuova vita in salsa Apple, il cavo è decisamente la scelta migliore.

Ma non è tutto. Adesso si possono trasferire anche la cronologia delle chiamate, le etichette Dual SIM e persino le registrazioni vocali, che verranno spostate nell’app Memo Vocali o nell’app File, secondo il formato del file della registrazione. L’app Passa a iOS inoltre, supporterà diverse nuove lingue indiane.

Dopo il passaggio da Android ad Apple, l’azienda non lascia l’utente in balia delle onde. Durante il processo, infatti, Passa a iOS darà una serie di dritte per prendere confidenza con il nuovo iPhone e sfruttarne al meglio le potenzialità. Un po’ come un bravo padrone di casa che spiega dove trovare le cose nella nuova abitazione.

E per chi passa da iOS ad Android?

Per trasferire i dati da iOS a un dispositivo Android invece, l’app Android Switch di Google, disponibile nell’App Store, aiuta a spostare facilmente foto, video, contatti ed eventi del calendario, anche senza cavo.