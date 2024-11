Apple iPhone 13 a meno di 500€ anche in 5 rate: OCCASIONE Amazon

Un Black Friday 2024 da ricordare soprattutto se hai aspettato questo momento per acquistare uno smartphone. Porta a casa un melafonino di tutto rispetto come Apple iPhone 13 da 128GB a prezzo speciale. È vero: è un modello di qualche anno fa ma va ancora alla grande e regge il gioco senza problemi con le serie più recenti. Puoi acquistarlo a soli 497,99€ su Amazon con uno sconto del 21% sul prezzo di listino. Se sei interessato sono attivi anche i pagamenti in 5 rate senza interessi.

Apple iPhone 13 su Amazon: lo sconto è troppo ghiotto

Nonostante siano passati un paio di anni dall’uscita di Apple iPhone 13, questo modello è ancora validissimo. Non solo ha prestazioni eccellenti ma è in continuo aggiornamento dal punto di vista software: questo mese abbiamo installato iOS 18 e abbiamo tutte le novità a disposizione. Il design rimane invariato e come gli altri delle serie più recenti, ha una linea moderna e appagante con bordi affusolati e un colore pieno e bellissimo. Insomma, fa sempre la sua figura come telefono.

Ma veniamo a noi, il melafonino ti offre un display da 6,1 pollici Super Retina XDR con colori brillanti e luminosità avanzata. Puoi goderti applicazioni, gaming mobile e streaming senza freni grazie alla qualità che non lascia da parte neanche un dettaglio.

Hai a supportati un fantastico chip A15 Bionic per potenza senza freni e 128GB di memoria. Potrebbero sembrarti pochi ma ormai esistono i sistemi di archiviazione come il Cloud quindi vai sul sicuro.

Non manca all’appello il Face ID e un comparto fotografico di tutto rispetto. Sia frontalmente che posteriormente scatti foto di qualità eccellente anche quando c’è poca luce e registri video in 4K con Dolby Vision e modalità cinema a disposizione.

Che altro dirti, la batteria dura fino a 19 ore e il 5G è supportato a pieno.

A soli 497,99€ su Amazon, Apple iPhone 13 128GB è lo smartphone da non farsi scappare al Black Friday 2024. Approfitta dello sconto del 21% e portalo a casa anche a rate.

Le spedizioni sono rapide e gratuite.