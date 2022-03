Apple: iPhone 13, le vendite sono stellari

I modelli di iPhone 13 presenti sul mercato già da alcuni mesi a questa parte continuano a portare a casa numeri da record e a dare grandi, anzi grandissime soddisfazioni all’azienda produttrice, oltre che ai consumatori stessi. A confermarlo sono i più recenti dati di vendita del 2021 e a quanto pare la situazione è destinata ad andare ugualmente bene pure per tutto il 2022. A rendere nota la cosa è stato Daniel Ives, analista di Wedbrush, mediante una nota per gli investitori condivisa nelle ultime ore.

iPhone 13: le vendite non sono rallentate nel 2021 e andrà ugualmente bene nel 2022

Più precisamente, Ives sostiene che Apple stia fronteggiando una domanda “stellare” per quel che concerne tutta la gamma iPhone 13, nonostante il live impatto negativo dovuto alla crisi dei chip che ha colpito pure l’azienda di Cupertino.

Durante questi mesi, inoltre, Apple ha lavorato duramente per cercare di migliorare la disponibilità di componenti e questo dovrebbe permette all’azienda di ottenere ottimi risultati anche per quel che concerne le performance del trimestre di giugno, considerando che in genere è un periodo dell’anno più in calo in quanto si avvicina il lancio della successiva generazione di smartphone.

Dall’analisi di Ives emerge altresì che iPhone SE 3, il nuovo “melafonino” entry level, dovrebbe essere in grado di produrre ben 30 milioni di unità vendute durante l’anno, per cui pure queste andrebbero a risultare particolarmente soddisfacenti.

Le aspettative sono piuttosto elevate anche per quel che concerne la crescita del valore delle azioni di Apple, considerando che si prevede un aumento importante nel corso del prossimo anno o al più tardi entro i 18 mesi successivi e che ciò non è ancora riflesso nel valore delle azioni, pari a circa 170 dollari, per cui il prezzo potrebbe salire come risposta ai risultati finanziari rosei.